En savoir plus sur CMC20
Informations sur le prix de CMC20
Qu'est-ce que CMC20
Livre blanc de CMC20
Site officiel de CMC20
Tokenomics de CMC20
Prévisions de prix de CMC20
Historique de CMC20
Guide d'achat de CMC20
Convertisseur de CMC20 en monnaie fiduciaire
CMC20 au comptant
Pré-ouverture
Épargne
Airdrop+
Actualités
Blog
Learn
Tokenomics de CMC 20 Index DTF (CMC20)
Tokenomics et analyse de prix de CMC 20 Index DTF (CMC20)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de CMC 20 Index DTF (CMC20), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur CMC 20 Index DTF (CMC20)
The CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) is a liquid index token powered by Reserve that tracks the CoinMarketCap 20 Index. The CMC20 Index is a benchmark designed to measure the performance of the top 20 cryptocurrency projects by market capitalization, as ranked by CoinMarketCap. It excludes stablecoins (i.e. USDT), tokens that are pegged to other crypto assets (i.e. WBTC or stETH), and assets with limited investability (e.g. potential litigation risk, or limited circulating liquidity). The index represents the broader cryptocurrency market while providing insight into the performance of a diverse set of digital assets.
Tokenomics de CMC 20 Index DTF (CMC20) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de CMC 20 Index DTF (CMC20) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CMC20 qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CMC20 pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CMC20, explorez le prix en direct du token CMC20 !
Comment acheter du CMC20
Envie d'ajouter du CMC 20 Index DTF (CMC20) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du CMC20, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de CMC 20 Index DTF (CMC20)
L'analyse de l'historique du prix de CMC20 permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de CMC20
Vous voulez savoir dans quelle direction CMC20 pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de CMC20 combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité
Acheter du CMC 20 Index DTF (CMC20)
Montant
1 CMC20 = 192.51 USD
Trader du CMC 20 Index DTF (CMC20)
Tendances
Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché
Volume important
Les cryptomonnaies avec le volume de trading le plus important
Nouvellement ajoutés
Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading
Plus fortes hausses
Les cryptomonnaies avec les plus fortes hausses sur 24 h que chaque trader devrait surveiller