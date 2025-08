Informations sur Contentos (COS)

Contentos is a decentralized global content ecosystem revolutionizing content creation, verification, and distribution through blockchain technology. At its core, Contentos offers COS.TV, a Web3 video platform seamlessly integrated with the Contentos mainnet. Boasting a vibrant community of over 1 million monthly active users worldwide, COS.TV empowers content creators to mint NFTs of their videos, earn rewards, and interact directly with their dedicated followers.

Site officiel : https://www.contentos.io/ Livre blanc : https://www.contentos.io/#section-group-sgNsgLSB5u1RZkPxx3ykh9-1 Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x589891a198195061cb8ad1a75357a3b7dbadd7bc