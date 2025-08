Informations sur Cortex (CTXC)

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

Site officiel : http://www.cortexlabs.ai/ Livre blanc : https://cortexlabs.ai/cortex_2_0_whitepaper_en Explorateur de blocs : https://cerebro.cortexlabs.ai/