Tokenomics de Datagram Network (DGRAM)
Tokenomics et analyse de prix de Datagram Network (DGRAM)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Datagram Network (DGRAM), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Datagram Network (DGRAM)
Datagram est un réseau mondial Hyper-Fabric piloté par l’IA qui offre une connectivité en temps réel et une interopérabilité interréseaux DePIN, soutenu par des centaines de milliers de nœuds répartis dans plus de 150 pays. En exploitant la puissance de calcul et la bande passante inutilisées, le réseau optimise dynamiquement le trafic, réduit la congestion et s’adapte automatiquement pour fournir des performances homogènes et à faible latence dans les domaines du jeu vidéo, de l’intelligence artificielle, des télécommunications, et au-delà.
Tokenomics de Datagram Network (DGRAM) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Datagram Network (DGRAM) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DGRAM qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DGRAM pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DGRAM, explorez le prix en direct du token DGRAM !
Comment acheter du DGRAM
Envie d'ajouter du Datagram Network (DGRAM) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du DGRAM, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de Datagram Network (DGRAM)
L'analyse de l'historique du prix de DGRAM permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de DGRAM
Vous voulez savoir dans quelle direction DGRAM pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de DGRAM combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité
