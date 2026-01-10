Tokenomics de MineD (DIGI)

Tokenomics de MineD (DIGI)

Découvrez les informations clés sur MineD (DIGI), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Tokenomics et analyse de prix de MineD (DIGI)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de MineD (DIGI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
Offre totale :
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Offre en circulation :
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M
Sommet historique :
$ 0.0006202
$ 0.0006202$ 0.0006202
Bas historique :
Prix actuel :
$ 0.00001837
$ 0.00001837$ 0.00001837

Informations sur MineD (DIGI)

DIGI est un projet GameFi développé sur la plateforme Telegram. Conçu pour fonctionner entièrement au sein de Telegram sans nécessiter de site web ou d'application séparé, il offre une accessibilité et une scalabilité exceptionnelles. Les utilisateurs peuvent jouer directement dans Telegram, gagner des tokens DIGI via le gameplay et les utiliser de diverses manières. En se concentrant sur une économie de jeu pure, DIGI vise à créer un écosystème auquel il est facile pour tout le monde de participer et qu'il est agréable d'utiliser.

Site officiel :
https://www.digimined.xyz
Livre blanc :
https://drive.google.com/file/d/15JYIYmfg0BtrrAjSvlGgXIXW1-Nxw87c/view?usp=drive_link
Explorateur de blocs :
https://bscscan.com/token/0x5b6e1ccf4cbbe27f588f8dcea8e9e39acb595e3d

Tokenomics de MineD (DIGI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de MineD (DIGI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens DIGI qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens DIGI pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DIGI, explorez le prix en direct du token DIGI !

Comment acheter du DIGI

Envie d'ajouter du MineD (DIGI) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du DIGI, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.

Historique du prix de MineD (DIGI)

L'analyse de l'historique du prix de DIGI permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.

Prévision du prix de DIGI

Vous voulez savoir dans quelle direction DIGI pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de DIGI combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

