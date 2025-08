Informations sur Eden (EDEN)

Eden is an optional, non-consensus breaking transaction ordering protocol for Ethereum blocks that allows network participants to guarantee placement and protection from arbitrary reordering. The system offers a transparent and fair set of rules to order transactions within each block. An accompanying token reward system realizes MEV profits to block producers to maximize network security.

Site officiel : https://www.edennetwork.io/ Livre blanc : https://docs.edennetwork.io/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x1559fa1b8f28238fd5d76d9f434ad86fd20d1559