Prix de ELIZAOS aujourd'hui

Le prix de ELIZAOS (ELIZAOS) en direct est actuellement de $ 0.004965, avec une variation de 3.93 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ELIZAOS en USD est de $ 0.004965 par ELIZAOS.

ELIZAOS se classe actuellement au n°520 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 37.15M et une offre en circulation de 7.48B ELIZAOS. Au cours des dernières 24 heures, ELIZAOS a été échangé entre $ 0.004655 (plus bas) et $ 0.005336 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.039464647510049695, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00219353157648308.

En termes de performance à court terme, ELIZAOS a varié de -1.24% au cours de la dernière heure et de +31.38% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 1.48M.

Informations de marché pour ELIZAOS (ELIZAOS)

Classement No.520 Capitalisation boursière $ 37.15M$ 37.15M $ 37.15M Volume (24 h) $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Capitalisation boursière entièrement diluée $ 54.62M$ 54.62M $ 54.62M Offre en circulation 7.48B 7.48B 7.48B Offre maximale 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 Offre totale 9,956,354,511.72549 9,956,354,511.72549 9,956,354,511.72549 Taux de circulation 68.02% Blockchain publique SOL

La capitalisation boursière actuelle de ELIZAOS est de $ 37.15M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 1.48M. L'offre en circulation de ELIZAOS est de 7.48B, avec une offre totale de 9956354511.72549. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 54.62M.