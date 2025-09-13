En savoir plus sur EXO

Cours Exotic Markets(EXO)

Prix en temps réel : 1 EXO à USD

$13.53
+170.60%1D
USD
Graphique du prix de Exotic Markets (EXO) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-13 19:08:24 (UTC+8)

Informations sur le prix de Exotic Markets (EXO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 5
Bas 24 h
$ 17.67
Haut 24 h

$ 5
$ 17.67
--
--
+6.45%

+170.60%

+170.60%

+170.60%

Le prix en temps réel de Exotic Markets (EXO) est de $ 13.53. Au cours des dernières 24 heures, EXO a évolué entre un minimum de $ 5 et un maximum de $ 17.67, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EXO est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, EXO a évolué de +6.45% au cours de la dernière heure, +170.60% sur 24 heures et de +170.60% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Exotic Markets (EXO)

--
$ 19.56K
$ 19.56K$ 19.56K

$ 0.00
--
--
SOL

La capitalisation boursière actuelle de Exotic Markets est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 19.56K. L'offre en circulation de EXO est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.

Historique du prix de Exotic Markets (EXO) en USD

Suivez la variation du prix de Exotic Markets aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +8.53+170.60%
30 jours$ +8.53+170.60%
60 jours$ +8.53+170.60%
90 jours$ +8.53+170.60%
Variation du prix de Exotic Markets aujourd'hui

Aujourd'hui, EXO a enregistré une variation de $ +8.53 (+170.60%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Exotic Markets sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +8.53 (+170.60%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Exotic Markets

En élargissant la vue à 60 jours, EXO a constaté une variation de $ +8.53 (+170.60%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Exotic Markets sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +8.53 (+170.60%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Exotic Markets (EXO) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Exotic Markets.

Qu'est-ce que Exotic Markets (EXO)

Exotic Markets est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Exotic Markets. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de EXOpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Exotic Markets sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Exotic Markets fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Exotic Markets (USD)

Combien vaudra Exotic Markets (EXO) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Exotic Markets (EXO) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Exotic Markets.

Consultez la prévision de prix de Exotic Markets maintenant !

Tokenomics de Exotic Markets (EXO)

Comprendre la tokenomics de Exotic Markets (EXO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token EXO !

Guide d'achat de Exotic Markets (EXO)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Exotic Markets? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Exotic Markets. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

EXO en devises locales

1 Exotic Markets (EXO) à VND
356,041.95
1 Exotic Markets (EXO) à AUD
A$20.295
1 Exotic Markets (EXO) à GBP
9.8769
1 Exotic Markets (EXO) à EUR
11.5005
1 Exotic Markets (EXO) à USD
1 Exotic Markets (EXO) à MYR
RM56.826
1 Exotic Markets (EXO) à TRY
559.0596
1 Exotic Markets (EXO) à JPY
¥1,988.91
1 Exotic Markets (EXO) à ARS
ARS$19,608.6231
1 Exotic Markets (EXO) à RUB
1,133.1375
1 Exotic Markets (EXO) à INR
1,194.2931
1 Exotic Markets (EXO) à IDR
Rp221,803.2432
1 Exotic Markets (EXO) à KRW
18,843.9075
1 Exotic Markets (EXO) à PHP
773.3748
1 Exotic Markets (EXO) à EGP
￡E.651.6048
1 Exotic Markets (EXO) à BRL
R$72.3855
1 Exotic Markets (EXO) à CAD
C$18.6714
1 Exotic Markets (EXO) à BDT
1,646.0598
1 Exotic Markets (EXO) à NGN
20,315.295
1 Exotic Markets (EXO) à COP
$52,645.9065
1 Exotic Markets (EXO) à ZAR
R.235.1514
1 Exotic Markets (EXO) à UAH
557.5713
1 Exotic Markets (EXO) à VES
Bs2,137.74
1 Exotic Markets (EXO) à CLP
$12,921.15
1 Exotic Markets (EXO) à PKR
Rs3,840.3552
1 Exotic Markets (EXO) à KZT
7,313.5062
1 Exotic Markets (EXO) à THB
฿427.6833
1 Exotic Markets (EXO) à TWD
NT$409.959
1 Exotic Markets (EXO) à AED
د.إ49.6551
1 Exotic Markets (EXO) à CHF
Fr10.6887
1 Exotic Markets (EXO) à HKD
HK$105.1281
1 Exotic Markets (EXO) à AMD
֏5,169.9483
1 Exotic Markets (EXO) à MAD
.د.م121.77
1 Exotic Markets (EXO) à MXN
$249.3579
1 Exotic Markets (EXO) à SAR
ريال50.7375
1 Exotic Markets (EXO) à PLN
48.9786
1 Exotic Markets (EXO) à RON
лв58.3143
1 Exotic Markets (EXO) à SEK
kr125.9643
1 Exotic Markets (EXO) à BGN
лв22.4598
1 Exotic Markets (EXO) à HUF
Ft4,506.9783
1 Exotic Markets (EXO) à CZK
280.3416
1 Exotic Markets (EXO) à KWD
د.ك4.11312
1 Exotic Markets (EXO) à ILS
45.0549
1 Exotic Markets (EXO) à AOA
Kz12,401.4627
1 Exotic Markets (EXO) à BHD
.د.ب5.07375
1 Exotic Markets (EXO) à BMD
1 Exotic Markets (EXO) à DKK
kr86.0508
1 Exotic Markets (EXO) à HNL
L354.3507
1 Exotic Markets (EXO) à MUR
615.2091
1 Exotic Markets (EXO) à NAD
$234.8808
1 Exotic Markets (EXO) à NOK
kr133.2705
1 Exotic Markets (EXO) à NZD
$22.5951
1 Exotic Markets (EXO) à PAB
1 Exotic Markets (EXO) à PGK
K57.2319
1 Exotic Markets (EXO) à QAR
ر.ق49.2492
1 Exotic Markets (EXO) à RSD
дин.1,350.6999

Ressources de Exotic Markets

Pour une compréhension plus approfondie de Exotic Markets, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Exotic Markets

Combien vaut Exotic Markets (EXO) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de EXO en USD est de 13.53 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de EXO à USD ?
Le prix actuel de EXO en USD est $ 13.53. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Exotic Markets ?
La capitalisation boursière de EXO est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de EXO ?
L'offre en circulation de EXO est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de EXO ?
EXO a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de EXO ?
EXO a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de EXO ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour EXO est de $ 19.56K USD.
Est-ce que EXO va augmenter cette année ?
EXO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de EXO pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-13 19:08:24 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Exotic Markets (EXO)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour EXO vers USD

Montant

EXO
EXO
USD
USD

1 EXO = 13.53 USD

Trader EXO

EXOUSDT
$13.53
+170.60%

