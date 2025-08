Informations sur FARMAI (FARMAI)

FarmAI combines autonomous drones, AI analytics, and blockchain to transform agriculture. More yield, less waste, total transparency—from seed to shelf. The future of farming starts here. FarmAI is where DeSci, ReFi, and AI converge to grow a smarter, greener future.

Site officiel : https://www.farmai.co/ Livre blanc : https://www.farmai.co/docs.html Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x26B5555377c2943408E2edA15a5A05091a1789c1