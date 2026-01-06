Prix de Archer Hunter aujourd'hui

Le prix de Archer Hunter (FASTER) en direct est actuellement de $ 0.0002251, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de FASTER en USD est de $ 0.0002251 par FASTER.

Archer Hunter se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- FASTER. Au cours des dernières 24 heures, FASTER a été échangé entre $ 0.0002248 (plus bas) et $ 0.0002252 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, FASTER a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -0.18% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 26.99K.

Informations de marché pour Archer Hunter (FASTER)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 26.99K$ 26.99K $ 26.99K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 337.65K$ 337.65K $ 337.65K Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Blockchain publique SEIEVM

