Prix de FurGPT aujourd'hui

Le prix de FurGPT (FGPT) en direct est actuellement de $ 0.00007194, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de FGPT en USD est de $ 0.00007194 par FGPT.

FurGPT se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- FGPT. Au cours des dernières 24 heures, FGPT a été échangé entre $ 0.00007194 (plus bas) et $ 0.00007194 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, FGPT a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -12.75% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 0.00.

Informations de marché pour FurGPT (FGPT)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 107.91K$ 107.91K $ 107.91K Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Blockchain publique ETH

La capitalisation boursière actuelle de FurGPT est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 0.00. L'offre en circulation de FGPT est de --, avec une offre totale de 1500000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 107.91K.