Prix de FINANCE aujourd'hui

Le prix de FINANCE (FINANCE) en direct est actuellement de $ 0.0003183, avec une variation de 4.64 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de FINANCE en USD est de $ 0.0003183 par FINANCE.

FINANCE se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- FINANCE. Au cours des dernières 24 heures, FINANCE a été échangé entre $ 0.0003126 (plus bas) et $ 0.0003531 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, FINANCE a varié de -2.75% au cours de la dernière heure et de -26.46% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 53.55K.

Informations de marché pour FINANCE (FINANCE)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 53.55K$ 53.55K $ 53.55K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique SOL

