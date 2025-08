Informations sur Finceptor (FINC)

Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem.

Site officiel : https://finceptor.app Livre blanc : https://docs.finceptor.app/ Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0xA856098dCBc1b2B3a9C96C35c32bC4f71E49AEd2