Informations sur Flamingo (FLM)

Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.

Site officiel : https://flamingo.finance/ Livre blanc : https://docs.flamingo.finance/ Explorateur de blocs : https://neotube.io/nep5/4d9eab13620fe3569ba3b0e56e2877739e4145e3/page/1