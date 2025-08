Informations sur Fautor (FTR)

Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom.

Site officiel : https://fautor.foundation Livre blanc : https://docs.fautor.foundation/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xD6C7bB8531295e88D364EA67D5D1acC7D3F87454