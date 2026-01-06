Prix de FYNOR aujourd'hui

Le prix de FYNOR (FYNOR) en direct est actuellement de $ 0.0000000199, avec une variation de 91.03 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de FYNOR en USD est de $ 0.0000000199 par FYNOR.

FYNOR se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- FYNOR. Au cours des dernières 24 heures, FYNOR a été échangé entre $ 0.0000000035 (plus bas) et $ 0.0000003116 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, FYNOR a varié de -20.40% au cours de la dernière heure et de -92.40% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 1.50M.

Informations de marché pour FYNOR (FYNOR)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Capitalisation boursière entièrement diluée $ 208.95M$ 208.95M $ 208.95M Offre en circulation ---- -- Offre totale 10,500,000,000,000,000 10,500,000,000,000,000 10,500,000,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de FYNOR est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 1.50M. L'offre en circulation de FYNOR est de --, avec une offre totale de 10500000000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 208.95M.