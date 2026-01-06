Prix de GhostwareOS aujourd'hui

Le prix de GhostwareOS (GHOST) en direct est actuellement de $ 0.00154, avec une variation de 2.45 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GHOST en USD est de $ 0.00154 par GHOST.

GhostwareOS se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- GHOST. Au cours des dernières 24 heures, GHOST a été échangé entre $ 0.001329 (plus bas) et $ 0.001717 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, GHOST a varié de -2.97% au cours de la dernière heure et de -14.64% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 56.44K.

Informations de marché pour GhostwareOS (GHOST)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 56.44K$ 56.44K $ 56.44K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique SOL

