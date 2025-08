Informations sur HashKey Platform (HSK)

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

Site officiel : https://group.hashkey.com/en/hsk Livre blanc : https://e9bfc29f-9778-4595-845d-eeaa28f4cd68.usrfiles.com/ugd/e9bfc2_9247a755877c4468b64ed0a2059fb386.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xe7c6bf469e97eeb0bfb74c8dbff5bd47d4c1c98a