Prix de Hyperwave aujourd'hui

Le prix de Hyperwave (HWAVE) en direct est actuellement de $ 0.0003362, avec une variation de 1.26 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de HWAVE en USD est de $ 0.0003362 par HWAVE.

Hyperwave se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- HWAVE. Au cours des dernières 24 heures, HWAVE a été échangé entre $ 0.0001866 (plus bas) et $ 0.00067 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, HWAVE a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de +94.22% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 1.58K.

Informations de marché pour Hyperwave (HWAVE)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 1.58K$ 1.58K $ 1.58K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 336.20K$ 336.20K $ 336.20K Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique HYPEREVM

La capitalisation boursière actuelle de Hyperwave est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 1.58K. L'offre en circulation de HWAVE est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 336.20K.