Informations sur IO (IO)

io.net is a decentralized AI computing & cloud platform. By aggregating GPU supply from underutilized sources, io.net creates a network that allows machine learning (ML) startups to access nearly unlimited computing power at a fraction of the cost of the traditional cloud.

Site officiel : https://io.net/ Livre blanc : https://docs.io.net Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/BZLbGTNCSFfoth2GYDtwr7e4imWzpR5jqcUuGEwr646K