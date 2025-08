Informations sur JEWEL (JEWEL)

JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

Site officiel : https://defikingdoms.com/ Livre blanc : https://docs.defikingdoms.com/ Explorateur de blocs : https://explorer.harmony.one/address/0x72cb10c6bfa5624dd07ef608027e366bd690048f