Informations sur John Tsubasa Rivals (JOHN)

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

Site officiel : https://ton.tsubasa-rivals.com/ Livre blanc : https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/captain-tsubasa-rivals-mini-app Explorateur de blocs : https://kaiascan.io/token/0x050be4454495579b8d943d795ee3d8b6df4eb7c1?tabId=tokenTransfer&page=1