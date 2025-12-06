En savoir plus sur JUICY
Informations sur le prix de JUICY
Qu'est-ce que JUICY
Livre blanc de JUICY
Site officiel de JUICY
Tokenomics de JUICY
Prévisions de prix de JUICY
Historique de JUICY
Guide d'achat de JUICY
Convertisseur de JUICY en monnaie fiduciaire
JUICY au comptant
Pré-ouverture
Épargne
Airdrop+
Actualités
Blog
Learn
Tokenomics de JUICY (JUICY)
Tokenomics et analyse de prix de JUICY (JUICY)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de JUICY (JUICY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur JUICY (JUICY)
Juicy.Meme est une plateforme de lancement créative où la culture Internet, la communauté et la blockchain se rencontrent. Nous croyons que les memes sont bien plus que de simples blagues — ils représentent la forme la plus pure du storytelling viral et de l'imaginaire collectif. Notre mission est de donner à chaque créateur les moyens de lancer ses idées inspirées par les memes sur une plateforme équitable et transparente, transformant ainsi l'inspiration en tokens réels et négociables.
Tokenomics de JUICY (JUICY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de JUICY (JUICY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens JUICY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens JUICY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de JUICY, explorez le prix en direct du token JUICY !
Comment acheter du JUICY
Envie d'ajouter du JUICY (JUICY) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du JUICY, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de JUICY (JUICY)
L'analyse de l'historique du prix de JUICY permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de JUICY
Vous voulez savoir dans quelle direction JUICY pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de JUICY combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité
Acheter du JUICY (JUICY)
Montant
1 JUICY = 0.000008 USD
Trader du JUICY (JUICY)
Tendances
Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché
Volume important
Les cryptomonnaies avec le volume de trading le plus important
Nouvellement ajoutés
Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading
Plus fortes hausses
Les cryptomonnaies avec les plus fortes hausses sur 24 h que chaque trader devrait surveiller