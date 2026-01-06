Prix de JUICY aujourd'hui

Le prix de JUICY (JUICY) en direct est actuellement de $ 0.00000036, avec une variation de 52.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de JUICY en USD est de $ 0.00000036 par JUICY.

JUICY se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- JUICY. Au cours des dernières 24 heures, JUICY a été échangé entre $ 0.0000003 (plus bas) et $ 0.00000079 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, JUICY a varié de +20.00% au cours de la dernière heure et de -84.82% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 67.95.

Informations de marché pour JUICY (JUICY)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 67.95$ 67.95 $ 67.95 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 43.20K$ 43.20K $ 43.20K Offre en circulation ---- -- Offre totale 120,000,000,000 120,000,000,000 120,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de JUICY est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 67.95. L'offre en circulation de JUICY est de --, avec une offre totale de 120000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 43.20K.