Informations sur KernelDAO (KERNEL)

KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming).

Site officiel : https://kerneldao.com/ Livre blanc : https://kerneldao.gitbook.io/litepaper Explorateur de blocs : https://etherscan.io/address/0x3f80b1c54ae920be41a77f8b902259d48cf24ccf