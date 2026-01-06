Prix de KitKat aujourd'hui

Le prix de KitKat (KITKAT) en direct est actuellement de $ 0.00002413, avec une variation de 2.06 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de KITKAT en USD est de $ 0.00002413 par KITKAT.

KitKat se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- KITKAT. Au cours des dernières 24 heures, KITKAT a été échangé entre $ 0.00002396 (plus bas) et $ 0.0000259 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, KITKAT a varié de -0.75% au cours de la dernière heure et de -14.56% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 56.25K.

Informations de marché pour KitKat (KITKAT)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 56.25K$ 56.25K $ 56.25K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 24.13K$ 24.13K $ 24.13K Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique SOL

