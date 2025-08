Informations sur KMD (KMD)

Komodo is an open-source technology provider that offers all-in-one blockchain solutions for developers and enterprises. Komodo builds technologies that enable anyone to launch branded decentralized exchanges, cross-protocol financial applications, and independent blockchains.

Site officiel : https://komodoplatform.com/en/ Livre blanc : https://komodoplatform.com/en/docs/historical/whitepaper/ Explorateur de blocs : https://kmdexplorer.io/