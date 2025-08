Informations sur Kyber Network (KNC)

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Site officiel : https://kyberswap.com/ Livre blanc : https://docs.kyberswap.com/introduction Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xdeFA4e8a7bcBA345F687a2f1456F5Edd9CE97202