En savoir plus sur LIFECRYPTO
Informations sur le prix de LIFECRYPTO
Qu'est-ce que LIFECRYPTO
Site officiel de LIFECRYPTO
Tokenomics de LIFECRYPTO
Prévisions de prix de LIFECRYPTO
Historique de LIFECRYPTO
Guide d'achat de LIFECRYPTO
Convertisseur de LIFECRYPTO en monnaie fiduciaire
LIFECRYPTO au comptant
Pré-ouverture
Épargne
Airdrop+
Actualités
Blog
Learn
Tokenomics de Life Crypto (LIFECRYPTO)
Tokenomics et analyse de prix de Life Crypto (LIFECRYPTO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Life Crypto (LIFECRYPTO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Life Crypto (LIFECRYPTO)
LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.
Tokenomics de Life Crypto (LIFECRYPTO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Life Crypto (LIFECRYPTO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LIFECRYPTO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LIFECRYPTO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de LIFECRYPTO, explorez le prix en direct du token LIFECRYPTO !
Comment acheter du LIFECRYPTO
Envie d'ajouter du Life Crypto (LIFECRYPTO) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du LIFECRYPTO, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de Life Crypto (LIFECRYPTO)
L'analyse de l'historique du prix de LIFECRYPTO permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de LIFECRYPTO
Vous voulez savoir dans quelle direction LIFECRYPTO pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de LIFECRYPTO combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité
Acheter du Life Crypto (LIFECRYPTO)
Montant
1 LIFECRYPTO = 0.00003006 USD
Trader du Life Crypto (LIFECRYPTO)
Tendances
Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché
Volume important
Les cryptomonnaies avec le volume de trading le plus important
Nouvellement ajoutés
Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading
Plus fortes hausses
Les cryptomonnaies avec les plus fortes hausses sur 24 h que chaque trader devrait surveiller