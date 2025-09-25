Le prix en temps réel de Light est aujourd'hui de 0.0145 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de LIGHT1 à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix LIGHT1 facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Light est aujourd'hui de 0.0145 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de LIGHT1 à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix LIGHT1 facilement sur MEXC maintenant.

Cours Light(LIGHT1)

Prix en temps réel : 1 LIGHT1 à USD

$0.0145
-9.20%1D
USD
Graphique du prix de Light (LIGHT1) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-25 12:39:43 (UTC+8)

Informations sur le prix de Light (LIGHT1) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.01367
Bas 24 h
$ 0.01815
Haut 24 h

$ 0.01367
$ 0.01815
$ 0.24991688216760358
$ 0.013071145747757902
+3.49%

-9.20%

-3.40%

-3.40%

Le prix en temps réel de Light (LIGHT1) est de $ 0.0145. Au cours des dernières 24 heures, LIGHT1 a évolué entre un minimum de $ 0.01367 et un maximum de $ 0.01815, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LIGHT1 est $ 0.24991688216760358, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.013071145747757902.

En termes de performance à court terme, LIGHT1 a évolué de +3.49% au cours de la dernière heure, -9.20% sur 24 heures et de -3.40% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Light (LIGHT1)

No.1252

$ 7.26M
$ 54.95K
$ 14.50M
500.40M
1,000,000,000
948,000,840.4748758
50.04%

SOL

La capitalisation boursière actuelle de Light est de $ 7.26M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 54.95K. L'offre en circulation de LIGHT1 est de 500.40M, avec une offre totale de 948000840.4748758. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 14.50M.

Historique du prix de Light (LIGHT1) en USD

Suivez la variation du prix de Light aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0014692-9.20%
30 jours$ -0.0554-79.26%
60 jours$ -0.0355-71.00%
90 jours$ -0.0355-71.00%
Variation du prix de Light aujourd'hui

Aujourd'hui, LIGHT1 a enregistré une variation de $ -0.0014692 (-9.20%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Light sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.0554 (-79.26%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Light

En élargissant la vue à 60 jours, LIGHT1 a constaté une variation de $ -0.0355 (-71.00%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Light sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.0355 (-71.00%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Light (LIGHT1) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Light.

Qu'est-ce que Light (LIGHT1)

Le fonds écosystémique LIGHT, soutenu par la Heaven Labs Foundation

Light est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Light. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de LIGHT1pour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Light sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Light fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Light (USD)

Combien vaudra Light (LIGHT1) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Light (LIGHT1) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Light.

Consultez la prévision de prix de Light maintenant !

Tokenomics de Light (LIGHT1)

Comprendre la tokenomics de Light (LIGHT1) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token LIGHT1 !

Guide d'achat de Light (LIGHT1)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Light? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Light. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

LIGHT1 en devises locales

Ressources de Light

Pour une compréhension plus approfondie de Light, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Light
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Light

Combien vaut Light (LIGHT1) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de LIGHT1 en USD est de 0.0145 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de LIGHT1 à USD ?
Le prix actuel de LIGHT1 en USD est $ 0.0145. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Light ?
La capitalisation boursière de LIGHT1 est de $ 7.26M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de LIGHT1 ?
L'offre en circulation de LIGHT1 est de 500.40M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de LIGHT1 ?
LIGHT1 a atteint un prix ATH de 0.24991688216760358 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de LIGHT1 ?
LIGHT1 a vu un prix ATL de 0.013071145747757902 USD.
Quel est le volume de trading de LIGHT1 ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour LIGHT1 est de $ 54.95K USD.
Est-ce que LIGHT1 va augmenter cette année ?
LIGHT1 pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de LIGHT1 pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Light (LIGHT1)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-23 14:29:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur des cryptomonnaies chute à 43, le sentiment de "Crainte" atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un mois
09-23 04:32:00Mises à jour de l'industrie
L'indicateur momentum du marché des altcoins ne parvient pas à se maintenir, "TOTAL3" chute de 6,41 % au cours des 4 derniers jours, le marché se refroidit à nouveau
09-22 16:24:00Mises à jour de l'industrie
Au cours de la dernière heure, les liquidations à l'échelle du marché ont atteint 1,037 milliard de dollars, les positions longues représentant 1,017 milliard de dollars
09-22 13:03:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des Crypto chute sur toute la ligne, Bitcoin tombe en dessous de 115 000 $, ETH, SOL, BNB tous en baisse de plus de 4%
09-22 09:43:00Mises à jour de l'industrie
Marché crypto en faible oscillation, certaines variétés fortes reculent, Bitcoin se maintient à peine à 115 000 $
09-21 13:36:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins rapporte 79, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant quatre jours consécutifs

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

