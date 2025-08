Informations sur iMe Lab (LIME)

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

Site officiel : https://imem.app/ Livre blanc : https://imem.gitbook.io/faq-eng Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/LimeYH1PCoDMoUqfY1bUnp8ZdZrPN5nFTW3iofkdzCU