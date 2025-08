Informations sur LandX Finance (LNDX)

LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

Site officiel : https://landx.fi/ Livre blanc : https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer Explorateur de blocs : https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x08A1C30BBB26425c1031ee9E43FA0B9960742539