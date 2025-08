Informations sur LandRocker (LRT)

LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials.

Site officiel : https://landrocker.io/ Livre blanc : https://whitepaper.landrocker.io/ Explorateur de blocs : https://polygonscan.com/token/0xfb7f8A2C0526D01BFB00192781B7a7761841B16C