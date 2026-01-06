Prix de ADLUNAM INC aujourd'hui

Le prix de ADLUNAM INC (LUNAM) en direct est actuellement de $ 0,001571, avec une variation de 2,60 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de LUNAM en USD est de $ 0,001571 par LUNAM.

ADLUNAM INC se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- LUNAM. Au cours des dernières 24 heures, LUNAM a été échangé entre $ 0,001504 (plus bas) et $ 0,001655 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, LUNAM a varié de -%2,43 au cours de la dernière heure et de -%32,44 au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 27.12K.

Informations de marché pour ADLUNAM INC (LUNAM)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 27.12K$ 27.12K $ 27.12K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1,57M$ 1,57M $ 1,57M Offre en circulation ---- -- Offre totale 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Blockchain publique BASE

La capitalisation boursière actuelle de ADLUNAM INC est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 27.12K. L'offre en circulation de LUNAM est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1,57M.