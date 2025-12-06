Tokenomics de ADLUNAM INC (LUNAM)

Tokenomics de ADLUNAM INC (LUNAM)

Découvrez les informations clés sur ADLUNAM INC (LUNAM), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Dernière mise à jour de la page : 2025-12-06 08:02:12 (UTC+8)
Tokenomics et analyse de prix de ADLUNAM INC (LUNAM)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de ADLUNAM INC (LUNAM), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Informations sur ADLUNAM INC (LUNAM)

AdLunam est une plateforme complète de levée de fonds Web3 qui optimise les airdrops et les IDO grâce à l’intégration d’analyses d’engagement à 360° dans ses mécanismes d’allocation. Au cœur du système se trouve le protocole propriétaire Proof of Attention™ (PoA), qui évalue le comportement des utilisateurs sur les plateformes sociales et on-chain afin de créer des profils de réputation d’investisseurs dynamiques. Ces données alimentent l’ensemble de la suite de produits d’AdLunam — SocialFi, ventes de tokens et DEX — chacun renforçant les autres dans un véritable cercle vertueux : l’engagement devient donnée, la donnée devient réputation, et la réputation génère accès et capital.

Tokenomics de ADLUNAM INC (LUNAM) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de ADLUNAM INC (LUNAM) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens LUNAM qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens LUNAM pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de LUNAM, explorez le prix en direct du token LUNAM !

