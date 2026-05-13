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Le prix de MacroHard en direct est actuellement de 0.00003091 USD. La capitalisation boursière de MHRD est de 30,910 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de MHRD en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore en France !Le prix de MacroHard en direct est actuellement de 0.00003091 USD. La capitalisation boursière de MHRD est de 30,910 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de MHRD en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore en France !

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Prix de MacroHard (MHRD)

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Prix en temps réel : 1 MHRD à USD

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mexc
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USD
Graphique du prix de MacroHard (MHRD) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-05-13 18:02:08 (UTC+8)

Prix de MacroHard aujourd'hui

Le prix de MacroHard (MHRD) en direct est actuellement de $ 0.00003091, avec une variation de 0.96 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MHRD en USD est de $ 0.00003091 par MHRD.

MacroHard se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 30,910 et une offre en circulation de 1.00B MHRD. Au cours des dernières 24 heures, MHRD a été échangé entre $ 0.00003018 (plus bas) et $ 0.00003092 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.057629, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00002758.

En termes de performance à court terme, MHRD a varié de +0.30% au cours de la dernière heure et de -4.15% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 4.00.

Informations de marché pour MacroHard (MHRD)

$ 30.91K
$ 30.91K$ 30.91K

$ 4.00
$ 4.00$ 4.00

$ 30.91K
$ 30.91K$ 30.91K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de MacroHard est de $ 30.91K, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 4.00. L'offre en circulation de MHRD est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 30.91K.

Historique du prix de MacroHard en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00003018
$ 0.00003018$ 0.00003018
Bas 24 h
$ 0.00003092
$ 0.00003092$ 0.00003092
Haut 24 h

$ 0.00003018
$ 0.00003018$ 0.00003018

$ 0.00003092
$ 0.00003092$ 0.00003092

$ 0.057629
$ 0.057629$ 0.057629

$ 0.00002758
$ 0.00002758$ 0.00002758

+0.30%

+0.96%

-4.15%

-4.15%

Historique du prix de MacroHard (MHRD) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de MacroHard en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de MacroHard en USD était de $ +0.0000017606.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de MacroHard en USD était de $ -0.0000146649.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de MacroHard en USD était de $ -0.0000963494976554688.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+0.96%
30 jours$ +0.0000017606+5.70%
60 jours$ -0.0000146649-47.44%
90 jours$ -0.0000963494976554688-75.71%

Prédiction du prix de MacroHard

Prévision du prix de MacroHard (MHRD) pour 2030 (dans 4 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de MHRD en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de MacroHard (MHRD) pour 2040 (dans 14 ans)

En 2040, le prix de MacroHard pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix le MacroHard pourrait-il atteindre en 2026–2027 ?Rendez-vous sur notre page de prévision des prix pour consulter les prévisions du prix de MHRD pour les années 2026–2027 en cliquant sur Prévision du prix de MacroHard.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de MacroHard (MHRD)

Site officiel

Catégorie :

Ethereum EcosystemMeme

À propos de MacroHard

Quel est le prix actuel de MacroHard ?

Le prix en direct de MacroHard (MHRD) est de €0.000026319887919765000 EUR. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne MacroHard sur le marché ?

MacroHard occupe actuellement le rang n°8078 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de €26319.8879197650000. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de MHRD ?

L'offre en circulation de MHRD est de 1000000000.0 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour MacroHard ?

Durant les dernières 24 heures, MacroHard a échangé dans une fourchette comprise entre €0.000025698292378470000 (plus bas sur 24 heures) et €0.000026328402927180000 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point MacroHard est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

MacroHard a atteint un plus haut historique de €0.0490711362319035000, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de €0.000023484390450570000. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de MHRD est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à €--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour MacroHard ?

La variation actuelle du prix de 0.96% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Meme,Ethereum Ecosystem. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur MacroHard

Dernière mise à jour de la page : 2026-05-13 18:02:08 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur MacroHard (MHRD)

Temps (UTC+8)TypeInformation
02-11 14:20:00Mises à jour de l'industrie
Au cours des dernières 24 heures, sortie nette de 59 400 ETH des CEX
02-10 18:39:21Données on-chain
Hier, l'ETF Bitcoin spot a enregistré un transfert net entrant de 144,9 millions de dollars, tandis que l'ETF Ethereum a enregistré un transfert net entrant de 57 millions de dollars
02-04 11:04:00Mises à jour de l'industrie
L'indice Crypto Fear chute à nouveau à 14, le marché reste dans la zone de « peur extrême »
02-04 00:48:00Mises à jour de l'industrie
285 millions de dollars liquidés sur le réseau au cours des dernières 24 heures, longs et shorts anéantis
02-01 01:12:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin passe sous son précédent plus bas de 80 600 $, atteignant un nouveau plus bas depuis le 11 avril 2025
01-28 07:44:00Mises à jour de l'industrie
L'indice du dollar atteint son niveau le plus bas depuis février 2022, le marché crypto poursuit son rallye

Découvrez-en plus sur MacroHard

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Principales cryptomonnaies avec données de marché disponibles sur MEXC

Tendances

Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Nouvellement ajoutés

Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading

ASTEROID

ASTEROID

ASTEROIDSOL

$0.01621
$0.01621$0.01621

+224.20%

HousePartyProtocol

HousePartyProtocol

HPP

$0.05616
$0.05616$0.05616

+1.64%

NEXST

NEXST

NXT

$0.10423
$0.10423$0.10423

+21.52%

Red Kitten Crew

Red Kitten Crew

RKC

$0.007000
$0.007000$0.007000

+9.51%

Bedrock

Bedrock

BR

$0.1522
$0.1522$0.1522

+9.41%

Plus fortes hausses

Les plus fortes hausses crypto du jour

ENI Minds

ENI Minds

ENM

$0.01120
$0.01120$0.01120

+454.45%

LAB

LAB

LAB

$5.73226
$5.73226$5.73226

+29.60%

Injective

Injective

INJ

$5.885
$5.885$5.885

+26.45%

sato

sato

SATO

$1.2732
$1.2732$1.2732

+24.38%

TIA

TIA

TIA

$0.5161
$0.5161$0.5161

+18.48%

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.