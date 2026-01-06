Prix de Molesmash aujourd'hui

Le prix de Molesmash (MOLE) en direct est actuellement de $ 0.0018, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MOLE en USD est de $ 0.0018 par MOLE.

Molesmash se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- MOLE. Au cours des dernières 24 heures, MOLE a été échangé entre $ 0.00174 (plus bas) et $ 0.0018 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, MOLE a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de +28.57% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 16.82.

Informations de marché pour Molesmash (MOLE)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 16.82$ 16.82 $ 16.82 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 18.00M$ 18.00M $ 18.00M Offre en circulation ---- -- Offre totale 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Molesmash est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 16.82. L'offre en circulation de MOLE est de --, avec une offre totale de 10000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 18.00M.