Informations sur Wise Monkey (MONKY)

Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

Site officiel : https://wisemonky.com Livre blanc : https://blog.floki.com/floki-to-support-the-wise-monkey-monky-launch-8632db5691a9 Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1#balances