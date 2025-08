Informations sur Neon EVM (NEON)

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

Site officiel : https://neonevm.org/ Livre blanc : https://neonevm.org/whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/NeonTjSjsuo3rexg9o6vHuMXw62f9V7zvmu8M8Zut44