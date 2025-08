Informations sur Niza Global (NIZA)

Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.

Site officiel : https://niza.io/ Livre blanc : https://niza.io/docs/NizaCoin_whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xb58e26ac9cc14c0422c2b419b0ca555ee4dcb7cb