Prix de niggaliquid aujourd'hui

Le prix de niggaliquid (NL) en direct est actuellement de $ 0.0002912, avec une variation de 4.08 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de NL en USD est de $ 0.0002912 par NL.

niggaliquid se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- NL. Au cours des dernières 24 heures, NL a été échangé entre $ 0.0002369 (plus bas) et $ 0.0003421 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, NL a varié de +5.81% au cours de la dernière heure et de +61.95% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 55.44K.

Informations de marché pour niggaliquid (NL)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 55.44K$ 55.44K $ 55.44K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique SOL

La capitalisation boursière actuelle de niggaliquid est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 55.44K. L'offre en circulation de NL est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.