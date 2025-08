Informations sur Nodle (NODL)

Nodle Cash (NODL) is the native token of the Nodle Network, with a maximum supply of 21 billion. It is a utility and governance token distributed every 6 seconds to the Nodle Network participants.

Site officiel : https://www.nodle.com/ Livre blanc : https://docs.nodle.com/ Explorateur de blocs : https://nodle.subscan.io