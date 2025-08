Informations sur Orbiter Finance (OBT)

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Site officiel : https://www.orbiter.finance Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x4af322Ff4A6f2858F6B51E546B9EC499654493C5