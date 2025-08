Informations sur Open Loot (OL)

Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.

Site officiel : https://openloot.com/ Livre blanc : https://wiki.openloot.com/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/address/0x1F57da732A77636D913C9a75d685B26CC85DCC3A