Informations sur PAWS (PAWS)

PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community.

Site officiel : https://paws.community/app Livre blanc : https://paws.community/whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/PAWSxhjTyNJELywYiYTxCN857utnYmWXu7Q59Vgn6ZQ