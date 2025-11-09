Prix de Pumpfun Pepe aujourd'hui

Le prix de Pumpfun Pepe (PFP) en direct est actuellement de $ 0.001974, avec une variation de 3.84 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PFP en USD est de $ 0.001974 par PFP.

Pumpfun Pepe se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- PFP. Au cours des dernières 24 heures, PFP a été échangé entre $ 0.00186 (plus bas) et $ 0.002178 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, PFP a varié de -0.36% au cours de la dernière heure et de +46.65% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 55.60K.

Informations de marché pour Pumpfun Pepe (PFP)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 55.60K$ 55.60K $ 55.60K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique SOL

La capitalisation boursière actuelle de Pumpfun Pepe est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 55.60K. L'offre en circulation de PFP est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.