Prix de Pibble aujourd'hui

Le prix de Pibble (PIBBLE) en direct est actuellement de $ 0.0001199, avec une variation de 4.38 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PIBBLE en USD est de $ 0.0001199 par PIBBLE.

Pibble se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- PIBBLE. Au cours des dernières 24 heures, PIBBLE a été échangé entre $ 0.0001191 (plus bas) et $ 0.0001376 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, PIBBLE a varié de -2.13% au cours de la dernière heure et de -35.99% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 53.47K.

Informations de marché pour Pibble (PIBBLE)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 53.47K$ 53.47K $ 53.47K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique SOL

La capitalisation boursière actuelle de Pibble est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 53.47K. L'offre en circulation de PIBBLE est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.