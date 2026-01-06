Prix de PLTX aujourd'hui

Le prix de PLTX (PLTX) en direct est actuellement de $ 0.0020971, avec une variation de 1.49 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PLTX en USD est de $ 0.0020971 par PLTX.

PLTX se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- PLTX. Au cours des dernières 24 heures, PLTX a été échangé entre $ 0.001792 (plus bas) et $ 0.0025 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, PLTX a varié de -0.67% au cours de la dernière heure et de -23.13% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 48.16K.

Informations de marché pour PLTX (PLTX)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 48.16K$ 48.16K $ 48.16K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Offre en circulation ---- -- Offre totale 999,962,010 999,962,010 999,962,010 Blockchain publique SOL

La capitalisation boursière actuelle de PLTX est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 48.16K. L'offre en circulation de PLTX est de --, avec une offre totale de 999962010. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.10M.