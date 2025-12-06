En savoir plus sur PLTX
Tokenomics de PLTX (PLTX)
Tokenomics et analyse de prix de PLTX (PLTX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de PLTX (PLTX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur PLTX (PLTX)
PLTX, développé par Planaletix, est un token utilitaire de nouvelle génération conçu pour favoriser l’usage quotidien de l’intelligence artificielle dans un écosystème de solutions pour le mode de vie. Il permet notamment aux utilisateurs de Genaty.ai de payer des tests ADN pour obtenir des analyses de santé personnalisées, de stocker et d’échanger leurs données génétiques en toute sécurité, ainsi qu’aux entreprises de PLXbusiness.com de rémunérer des modèles d’IA et des freelances en tokens PLTX pour des services d’automatisation, de création de contenu et d’autres solutions professionnelles basées sur l’IA. Construit sur la blockchain Solana, PLTX se distingue par des transactions ultra-rapides, des frais de gaz très faibles et une grande évolutivité, facilitant son intégration fluide dans des solutions alimentées par l’IA, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises.
Tokenomics de PLTX (PLTX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de PLTX (PLTX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PLTX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PLTX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PLTX, explorez le prix en direct du token PLTX !
Comment acheter du PLTX
Envie d'ajouter du PLTX (PLTX) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du PLTX, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de PLTX (PLTX)
L'analyse de l'historique du prix de PLTX permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de PLTX
Vous voulez savoir dans quelle direction PLTX pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de PLTX combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
