Informations sur Plume Network (PLUME)

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

Site officiel : https://plume.org Livre blanc : https://docs.plume.org/plume Explorateur de blocs : https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1